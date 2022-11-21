Был сделан качественный отбор кандидатов в Президенты – международные наблюдатели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нарушений в день голосования не зафиксировали в Казахстане. Об этом сообщил глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы пришли к выводу, что информационная кампания сопровождавшая выборы, была достаточно эффективной, обширной. Это мы видели и в СМИ. Знаем, что кандидаты в президенты получили возможность изложить свои программы перед избирателями, встречаться, участвовать в теледебатах. По нашим оценкам, граждане Казахстана получили возможность ознакомиться с программами и свободно выразить свое волеизъявление», - сказал Сергей Лебедев в ходе брифинга в Центральной избирательной комиссии.

Он отметил, что регистрация кандидатов в Президенты проходила организованно.

«Был сделан тщательный и качественный отбор кандидатов. Все кандидаты – достойные люди, с высшим образованием, опытом работы в государственных и общественных структурах. Все кандидаты в своих программах в первую очередь старались отразить чаяния избирателей. Их главной целью были: улучшение жизни населения, обеспечение мира и стабильности. Для нас – представителей стран соседей конечно важно, что все кандидаты говорили о намерении развивать добрососедские отношения с нами, соседями-партнерами», - подчеркнул глава миссии наблюдателей от СНГ.

Также по его словам, наблюдатели не заметили больших очередей в процессе голосования.

«Были иногда скопления людей, но огромных очередей не было. На некоторых участках избиратели иногда путали избирательные участки, расположенные в одном здании, но вход осуществлялся с разных сторон. Мы не видим в этом нарушении, это просто технические сбои», - сказал спикер.

«Что касается каких-то нарушений, мы их не зафиксировали, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса. Мы хотели бы отметить высокую подготовку всех участников избирательного процесса. Этому способствовали тренинги. Мы даже задавали контрольные вопросы членам участковых комиссий и с удовлетворением хотим сказать, что все отвечали подготовленно, грамотно. Это проявилось и в процессе выборов», - считает Сергей Лебедев.

Ранее Центральная избирательная комиссия огласила предварительные итоги прошедших выборов Президента Республики Казахстан.

По последним данным, получили избирательные бюллетени свыше 8 млн человек или 69,44 %. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31 % избирателей.

20 ноября в 21:00 президентские выборы завершились на территории Казахстана.



