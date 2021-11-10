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    БВУ обяжут предоставлять информацию о суммах переводов казахстанцев иностранным интернет–компаниям

    10 Ноября 2021, 11:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены ввести паспорт налогоплательщика. Об этом заявил мажилисмен Сергей Симонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие меры предусмотрены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»

    «В целях совершенствования налогового администрирования, которое направлено в том числе на противодействие теневой экономике, законопроектом предлагается имплементировать в национальное налоговое законодательство нормы Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза», - сказал Сергей Симонов, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

    Кроем того, законопроект направлен на регулирование мобильных платежей. Документом предлагается:

    - предусмотреть обязанность банков второго уровня и платежных организаций по предоставлению информации в органы государственных доходов о суммах платежей и переводов, осуществленных физическими лицами в пользу иностранных интернет–компаний. Данная норма необходима в целях обеспечения полноты и своевременности уплаты налога на добавленную стоимость иностранными интернет-компаниями (налога на «Google»);

    - ввести паспорт налогоплательщика, представляющий собой информационную карту субъекта предпринимательства, содержащуюся в QR-коде. Данное новшество вводится в целях защиты прав потребителей и усиления контроля со стороны общественности;

    - пересмотреть с 2023 года виды деятельности, разрешенные для применения специальных налоговых режимов и единого совокупного платежа.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Банки Мажилис Общество
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