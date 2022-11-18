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    Бутики горели рядом с торговым центром «Бакорда» в Алматы

    18 Ноября 2022, 15:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в районе ТЦ «Бакорда» в Алматы. Горели торговые бутики по продаже строительных материалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места пожара появилось в сети.

    По данным ДЧС, 18 ноября в 13:56 силы и средства выехали на сообщение о пожаре в Алатауском районе по улице Ырысты, 46/2А.

    «За пять минут локализовали загорание, возникшее в торговых бутиках по продаже строительных материалов на общей площади 80 квадратных метров. Полностью загорание ликвидировано в 14:25. Жертв и пострадавших нет. Принятыми оперативными мерами недопущено распространение огня на ТЦ «Бакорда», - проинформировали в ДЧС.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Пожар
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