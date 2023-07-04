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    Бурундайское шоссе в Алматы закроют почти на месяц

    4 Июля 2023, 18:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алатауском районе Алматы с 5 июля по 3 августа будет закрыто движение для автотранспорта по Бурундайскому шоссе от улицы Барыс до Жаужурек. Движение по данному отрезку будет ограничено в обе стороны, переодет корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении энергетики и водоснабжения города сообщили, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения работ по строительству сетей водопровода и канализации.

    «По окончании будет завершена прокладка 3,5 км сетей водопровода и 2,8 км канализационной сети. Всего проектом будет охвачено 2,5 тысячи жителей Алатауского района, которые будут обеспечены бесперебойной работой сетей. Просим отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка», - проинформировали в управлении.

    Всего в этом году планируется строительство 108,4 км водопроводных и канализационных сетей (81,1 км водопровод и 27,3 км канализация) по 20 объектам, что позволит увеличить доступ населения к централизованному водоснабжению до 99,2%.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Дороги
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