Бурное весеннее цветение началось в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Весеннее тепло пришло на юг Казахстана. В Таразе зацвели первоцветы и ранние фруктовые деревья, прилетели журавли, а жители убрали зимнюю одежду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По прогнозам метеорологов, весна в этом году подарит таразцам стабильное тепло. Столбик термометра в марте – апреле максимально поднимется до отметки + 23 градуса и не будет ниже + 11 градусов. Это несколько выше среднегодовых температурных показателей. Май же обещает быть очень теплым, солнечным и комфортным – от + 21 до + 28 градусов.

Несколько пасмурных и дождливых дней не испортят жамбылцам весеннее настроение. А «неожиданные сюрпризы» в виде традиционных в весенние месяцы для жамбылского региона снегопадов и заморозков не предвидятся, заверяют специалисты.

Сейчас в Таразе набирают цветение урюк, персики, алычовые деревья, на клумбах пышное цветение первых весенних цветов. В горах распускаются первые тюльпаны.

Тараз находится в окружении горных отрогов, поэтому здесь обычно устанавливается более теплая погода, чем на остальной территории Жамбылской области. Но в этом году январь - февраль здесь были необычно снежными и морозными, при этом снегопады и морозы чередовались с небольшими потеплениями.

Тем не менее, раннее наступление весны на юге Казахстана предсказали орнитологи по поведению птиц. Совы в горах Боралдай Жуалынского района Жамбылской области еще в начале февраля, на несколько недель раньше обычного, начали токовать и обустраивать свое гнездовье. Если началось токование, говорят орнитологи, это значит, что скоро придет весна. Неустойчивая погода в жамбылском регионе, со значительными колебаниями среднесуточного температурного режима является следствием непредсказуемости погоды и климатического разнообразия. В Жамбылской области представлено несколько климатических поясов - от песчаных пустынь с барханами до знойных степей и живописных альпийских лугов с заснеженными горными вершинами. Порою на севере Жамбылской области суровые морозы, а на юге теплая солнечная погода.