Burger King в Индии вынужден убрать помидоры из своих бургеров из-за томатного кризиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Burger King сообщил, что вынужден убрать помидоры из бургеров в своих ресторанах в Индии в связи с резким ростом цен на этот овощ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.



Burger King объясняет это решение «непредсказуемыми условиями качества и поставок помидоров».

Сеть Burger King стала второй в стране после McDonald's, которая исключила этот ингредиент из своего меню.

Эксперты заявляют, что потеря урожая из-за плохих погодных условий вызвала дефицит овоща на рынке.

Ранее на этой неделе другая американская сеть быстрого питания Subway также убрала помидоры из меню, поскольку продуктовая инфляция в Индии достигла самого высокого уровня с января 2020 года, сообщает Reuters. Subway даже отменил бесплатные ломтики сыра, которые ресторан предлагал вместе с сэндвичем в течение многих лет.

Цены на товары первой необходимости в Индии резко выросли в последние месяцы. Цена за килограмм помидоров достигла 250 рупий (3 доллара США или 2,37 фунта стерлингов) в июле, когда муссонные дожди нарушили цепочки поставок урожая.

С тех пор цены на помидоры снизились, но в начале этого месяца Индия начала импортировать их из соседнего Непала, чтобы справиться с кризисом поставок.

Сегодня помидоры в Индии продаются по 50 рупий за килограмм в столице Дели и северных штатах Раджастхан и Уттар-Прадеш.

В среду Burger King добавила на свой официальный сайт в Индии новый раздел под названием «Почему в моих бургерах нет помидоров?»

Компания объясняет, что ее индийский франчайзи следует «очень высоким стандартам качества» и что помидоры скоро вернутся в меню.

«А пока мы просим вашего терпения и понимания», — говорится в сообщении.

В прошлом месяце McDonald's также отказался от помидоров в большинстве своих торговых точек в северной и восточной Индии.

Гигант фаст-фуда объяснил это решение опасениями по поводу качества, а не ростом цен.