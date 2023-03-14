Бурение льда на реках начали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области ведут работу для предупреждения паводков. Из населенных пунктов вывозят снег, чистят ливневки и водопропускные трубы. На реках начали резку и бурение льда, чтобы избежать переливов во время ледоходов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным космомониторинга, на сегодня 75% территории области покрыто снегом. По бассейну реки Нуры объем влагозапасов выше среднего многолетнего значения на 28%, по остальным рекам – ниже нормы на 3–10 %. Ведутся санитарные сбросы из крупных водохранилищ области – Самаркандского и Интумакского, с расходом 5–8 куб. м/сек. Из населенных пунктов вывезено 2,1 млн кубометров снега», – сообщил на аппаратном совещании начальник ДЧС области Мурат Катпанов.

В паводкоопасных регионах продолжаются превентивные мероприятия. Сооружено 110 км водоотводящих траншей, очищено 158 км каналов и арыков, 3923 единицы водопропускных труб и 398 мостов.