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    Бунт и пожар вспыхнули в центре содержания мигрантов в Англии

    31 Января 2021, 09:15

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Пять человек арестованы в графстве Кент по подозрению в поджоге в центре размещения нелегальных мигрантов. Жители лагеря разгромили столовую, после чего в одном из зданий начался пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Правозащитники винят министерство внутренних дел в жестоком обращении с мигрантами, в то же время глава ведомства Прити Пател говорит, что сами обитатели лагеря своим поведением нанесли оскорбление британским налогоплательщикам. По словам представителя полиции графства, ее сотрудники вместе с представителями Хоум-офиса устанавливают полный круг ответственных.

    Ранее в полиции заявили, что в ходе учиненных группой мигрантов беспорядков было существенно повреждено одно из зданий бывших казарм, в которых оборудован лагерь.

    Центр временного содержания, где в пятницу произошли волнения, размещен в здании старых казарм в городе Фолкстон к юго-востоку от Лондона. С сентября в нем живет около 400 просителей убежища и нелегальных мигрантов, в основном прибывших из французского Кале.

    За несколько дней до произошедшего у части обитателей был диагностирован коронавирус. Как утверждает благотворительная НКО Сare4calais, заразившиеся почти не получали помощи. Причиной возмущения мигрантов, говорят в НКО, стали уведомления от владельца собственности, компании Clearsprings, о том что в центре вводится режим социального дистанцирования и десятидневная изоляция.

    Вечером часть мигрантов разгромила столовую центра и побила окна казарменного комплекса. Сообщается также о нападении на сотрудника охраны.

    На место вызвали пожарных и полицию. В отчете министерства внутренних дел говорится, что одно из зданий казарменного комплекса было практически уничтожено. Тем не менее при беспорядках никто не пострадал.

    Как сообщают в полиции графства Кент, один человек был задержан за нападение на охранника, а еще четверо - в связи с возгоранием. В полиции отдельно подчеркнули, что не расценивают ситуацию как массовые беспорядки, но возгорание расследуют как поджог.

    После возгорания персонал центра размещения эвакуировали, а в здания перестали подавать электричество.

    НКО и Хоум-офис спорят о том, что произошло потом. Правозащитники утверждают, что мигрантов оставили в беспомощном положении - без света, отопления, возможности приготовить еду и без представления о том, что будет дальше, при том, что многие из них были заражены Covid-19. Однако в правительстве возражают. «Это было намеренное нападение, которое подвергло опасности жизни людей. Идет формальное расследование, полиция провела задержания», - напомнили в субботу в МВД.

    Отдельные представители местных властей и НКО призывают разместить мигрантов в отелях, где им было бы более комфортно, но в МВД настаивают, что никто перемещен не будет.

    В субботу обстановка в центре размещения в Фолкстоне была спокойной. Следственные действия на месте продолжаются.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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