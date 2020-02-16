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    Бумажные зачетные книжки отменили в Казахстане

    16 Февраля 2020, 19:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве образования и науки Республики Казахстан отменили бумажные зачетные книжки для студентов вузов, передает МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы министерства, МОН РК разработан приказ в части исключения зачетных книжек студентов, магистрантов и докторантов.

    «Это значительно упростит процедуру и уменьшит бюрократию. На сегодняшний день в вузах страны в информационной системе ведется история учебных достижений студентов, магистрантов и докторантов в течение всего периода обучения, который отражается в транскрипте. Транскрипт выдается по запросу студента за любой период его обучения», - рассказали в МОН РК.

    Как отметили в ведомстве, новшество коснется 604 345 студентов, 35 690 магистрантов и 6 363 докторантов.

    «В среднем одна зачетная книжка стоит 380 тенге. В целом, вся система образования в век цифровизации постепенно переходит в онлайн-формат», - резюмировали в пресс-службе МОН РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Вузы
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