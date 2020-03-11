Булат Дембаев рассказал о ходе расследования по Кордайским событиям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Генерального прокурора РК Булат Дембаев сообщил, сколько человек задержано по Кордайским событиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Задержаны, по-моему, пятеро. Двое задержаны по факту хулиганства, избиения взрослого человека и по факту неповиновения сотрудникам полиции. Это широко освещалось в СМИ. По остальным - по факту поджога, по факту убийства проводится расследование. Задержаний ещё не производили, потому что там материалов много», - сказал Булат Дембаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Он также добавил, что пока все подозреваемые не установлены.

«Не установлены. Видеоматериалы - все это просматривается, после этого будет принято решение», - добавил Булат Дембаев.