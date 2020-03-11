Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Булат Дембаев рассказал о ходе расследования по Кордайским событиям

    11 Марта 2020, 12:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Генерального прокурора РК Булат Дембаев сообщил, сколько человек задержано по Кордайским событиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Задержаны, по-моему, пятеро. Двое задержаны по факту хулиганства, избиения взрослого человека и по факту неповиновения сотрудникам полиции. Это широко освещалось в СМИ. По остальным - по факту поджога, по факту убийства проводится расследование. Задержаний ещё не производили, потому что там материалов много», - сказал Булат Дембаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Он также добавил, что пока все подозреваемые не установлены.

    «Не установлены. Видеоматериалы - все это просматривается, после этого будет принято решение», - добавил Булат Дембаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура События в Кордае
    Новости по теме
    Новости по теме
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    18 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    18 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    17 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи