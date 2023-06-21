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    Бульдозеристы Казахстана примут участие в Международном чемпионате

    21 Июня 2023, 10:00

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Представители Экибастузской ГРЭС-1 и предприятия «Казахмыс Коал» поборются за главный приз в чемпионате бульдозеристов. Соревнования пройдут с 22 по 24 июня в городе Чебоксары (Чувашская Республика, Россия), передает МИА «Казинформ».

    Этот город один из центров машиностроения, где производится гусеничная техника под брендом ЧЕТРА. Состязания бульдозеристов здесь проходят ежегодно. На этот раз заявлено рекордное число участников – 94 машиниста - это 47 команд из 19 российских регионов, а также Казахстана, Беларуси, Узбекистана.

    Состязания пройдут в командном зачете в два этапа. На теоретическом нужно будет сдать тесты на знание устройства техники, особенностей ее эксплуатации и обслуживания. На практическом - преодолеть трассу на полигоне. В каждой команде два бульдозериста. Один будет выполнять задания на машине легкого класса – ЧЕТРА Т11, второй на самом мощном российском бульдозере – ЧЕТРА Т40. Ежегодно организаторы придумывают тематические задания для заездов бульдозеров. В 2022-м это была «тихая охота», на этот раз – олимпийский игры. Участникам нужно будет на бульдозере с помощью навесного оборудования «поиграть в баскетбол», «отжаться», проехать змейкой. Задания призваны продемонстрировать манёвренность и легкость управления техникой. Для победы участникам необходимо проявить скорость реакции, аккуратность, хороший глазомер и самообладание.

    Отборочные состязания состоятся 22 июня с 14.30 до 20.30 и 23 июня с 9.00 до 15.00 Самые зрелищные, финальные заезды пройдут 24 июня с 14.00 до 17.00. Увидеть «битву титанов» и поболеть за наших бульдозеристов сможет любой желающий. Все три дня будет идти онлайн-трансляция на сайте http://chetra.online.

    О том, как это было в прошлом году – смотрите в видеоролике. Организаторы обещают, что в этом будет не менее масштабно.

    Автор:

    Артем Волков

    Видео Экибастуз
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