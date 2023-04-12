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    Букмекерская компания Olimpbet предложила Казахстанской федерации футбола дополнительные 500 миллионов тенге

    12 Апреля 2023, 18:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предполагается, что выделенные средства пойдут на увеличение выплат клубам, принимающим участие в Кубке и Суперкубке Казахстана по футболу сезона 2023, передает МИА «Казинформ».

    По словам руководства Olimpbet, существенное улучшение финансовых условий повысит интерес к Кубку и Суперкубку Казахстана по футболу как со стороны команд-участниц, так и зрителей. Спонсорская поддержка крупнейшего казахстанского букмекера всегда направлена на повышение качества соревнований и все, что им сопутствует: трансляции на доступном ТВ, активности на стадионах и за их пределами в дни матчей и тд.

    «Пока СМИ активно обсуждают появившуюся новость о том, что Лига планирует менять титульного спонсора Кубка страны, мы продолжаем следовать выбранному вектору по поддержке национального спорта в целом и футбола в частности. Нами проделан большой путь, серьезные качественные изменения. Olimpbet – букмекер №1 в Казахстане. Мы дорожим нашими отношениями с партнерами и выражаем приверженность принципам поддержи и развития профессионального спорта на всех уровнях, являясь бессменным партнером футбола на протяжении многих сезонов», – заявил директор по развитию букмекерской компании Olimpbet Константин Гусев.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Футбол
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