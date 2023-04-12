Букмекерская компания Olimpbet предложила Казахстанской федерации футбола дополнительные 500 миллионов тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предполагается, что выделенные средства пойдут на увеличение выплат клубам, принимающим участие в Кубке и Суперкубке Казахстана по футболу сезона 2023, передает МИА «Казинформ».

По словам руководства Olimpbet, существенное улучшение финансовых условий повысит интерес к Кубку и Суперкубку Казахстана по футболу как со стороны команд-участниц, так и зрителей. Спонсорская поддержка крупнейшего казахстанского букмекера всегда направлена на повышение качества соревнований и все, что им сопутствует: трансляции на доступном ТВ, активности на стадионах и за их пределами в дни матчей и тд.

«Пока СМИ активно обсуждают появившуюся новость о том, что Лига планирует менять титульного спонсора Кубка страны, мы продолжаем следовать выбранному вектору по поддержке национального спорта в целом и футбола в частности. Нами проделан большой путь, серьезные качественные изменения. Olimpbet – букмекер №1 в Казахстане. Мы дорожим нашими отношениями с партнерами и выражаем приверженность принципам поддержи и развития профессионального спорта на всех уровнях, являясь бессменным партнером футбола на протяжении многих сезонов», – заявил директор по развитию букмекерской компании Olimpbet Константин Гусев.



