Бухгалтеров в Шымкенте осудили за хищение 609 млн тенге

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - За присвоение и растрату 609 млн тенге двух бухгалтеров и предпринимателя лишили свободы сроком на 7, 7,5 и 8 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу горсуда.

На скамье подсудимых оказались бухгалтеры управления культуры, развития языков и архивов Шымкента, а также дома культуры Асанбекова, Баймашева, Дауренова, а также частный предприниматель Амиркулова, которые обвинялись в присвоении и растрате вверенного чужого имущества в особо крупных размерах, а также в покушении к даче взятки в особо крупных размерах. Помимо них к суду привлекли экс-руководителей дома культуры Есболова и Аманкулова.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента установил:

в 2018-2021 гг. начальник отдела – главный бухгалтер управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента Асанбекова, главный бухгалтер подразделения этого управления «Мәдениет үйі» концерттік ұйымы» Баймашева, бухгалтер Дауренова, частный предприниматель Амиркулова группой лиц по предварительному сговору присвоили 609 285 000 тенге государственных средств. Также, Асанбекова, Баймашева, Амиркулова с целью сокрытия следов преступления готовились к даче взятки должностным лицам Агентства по противодействию коррупции, а занимавший должность директора в 2016-2019 годы Есболов и исполнявший обязанности директора с 14 октября 2019 года по 6 января 2020 года Аманкулов совершили служебную халатность, что повлекло по неосторожности тяжкие последствия.

Суд признал Асанбекову, Баймашеву, Амиркулову, Дауренову виновными в хищении вверенного чужого имущества в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору, а также Асанбекову, Баймашеву, Амиркулову - виновными в приготовлении к даче взятки в особо крупных размерах. Есболов и Аманкулов признаны виновными в служебной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия.

С учетом смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказания обстоятельств, суд назначил окончательно: бухгалтеру Асанбековой – 8 лет, бухгалтеру Баймашевой – 7 лет 6 месяцев, предпринимателю Амиркуловой – 7 лет лишения свободы; бухгалтеру Дауреновой – 7 лет лишения свободы условно.

Есболов и Аманкулов освобождены от уголовной ответственности за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Приговор не вступил в законную силу.



