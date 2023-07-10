Бухгалтеров детсада и школы подозревают в присвоении более 83 млн тенге

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Бухгалтеры сферы образования Акмолинской области подозреваются в хищении денежных средств в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Так, бухгалтер Буландынского детского сада перечисляла денежные средства на счета своих родственников, создавая при этом мнимое совершение сделок с предпринимателями.

В целях создания картины реальности переводов бухгалтер указывал наименования предприятий, с кем якобы заключались договора на поставку товара.

Между тем банковские счёта были оформлены на ее близких родственников.

Всего за период работы бухгалтером перечислено 47 млн. тенге.

Второй случай установлен в одной из школ города Степногорск, где по версии следствия бухгалтер перечислила на свой счет в качестве заработной платы 36 млн. тенге.

По данным фактам зарегистрированы уголовные дела по ст.189 ч.4 п.2 УК (хищение в особо крупном размере), которые расследуются специальными прокурорами и Департаментом экономических расследований по Акмолинской области.

Наказание по данной статье предусматривает до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.