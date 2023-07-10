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    Бухгалтеров детсада и школы подозревают в присвоении более 83 млн тенге

    10 Июля 2023, 12:10

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Бухгалтеры сферы образования Акмолинской области подозреваются в хищении денежных средств в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

    Так, бухгалтер Буландынского детского сада перечисляла денежные средства на счета своих родственников, создавая при этом мнимое совершение сделок с предпринимателями.

    В целях создания картины реальности переводов бухгалтер указывал наименования предприятий, с кем якобы заключались договора на поставку товара.

    Между тем банковские счёта были оформлены на ее близких родственников.

    Всего за период работы бухгалтером перечислено 47 млн. тенге.

    Второй случай установлен в одной из школ города Степногорск, где по версии следствия бухгалтер перечислила на свой счет в качестве заработной платы 36 млн. тенге.

    По данным фактам зарегистрированы уголовные дела по ст.189 ч.4 п.2 УК (хищение в особо крупном размере), которые расследуются специальными прокурорами и Департаментом экономических расследований по Акмолинской области.

    Наказание по данной статье предусматривает до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Генпрокуратура Борьба с коррупцией
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