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    Бухгалтера регионального онкодиспансера Алматы осудили за хищение более 53 млн тенге

    19 Августа 2022 11:54

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Бывший бухгалтер регионального онкологического диспансера Алматы признана виновной в хищении бюджетных средств путем безвозмездного присвоения и растраты с использованием служебного положения в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дело рассматривалось в районном суде № 2 Медеуского района Алматы.

    Судом установлено, что с января 2012 г. по 2015 г. М., выполняя обязанности главного бухгалтера и имея доступ к электронной системе по расчетному счету предприятия, осуществляла необоснованные перечисления бюджетных денежных средств на счета третьих лиц, которые в последующем ею обналичивались.

    Причиненный ущерб ГКП на ПХВ «Алматинский региональный онкологический диспансер» составил свыше 53 млн тенге. В ходе досудебного расследования установлено, что на похищенные денежные средства подсудимая М. приобрела земельный участок, на котором построила жилой дом и покупала дорогие автомашины.

    В суде подсудимая полностью признала свою вину, в содеянном раскаялась. Прокурор в прениях просил суд, признать подсудимую виновной по предъявленному обвинению и назначить ей наказание в виде семи лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

    При определении вида и размера наказания подсудимой суд принял во внимание обстоятельства смягчающие уголовную ответственность – полное признание вины, чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей.

    «Приговором суда М. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом вторым части четвертой статьи 189 УК и ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на пять лет с конфискацией имущества, добытого преступным путем. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе районного суда № 2 Медеуского района Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Борьба с преступностью #Судебный процесс #Борьба с коррупцией
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