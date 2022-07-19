Бухгалтер ТОО в Усть-Каменогорске присвоила около 13,5 млн тенге

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Почти 13,5 млн тенге присвоила бухгалтер ТОО в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Иртышского отдела полиции УП города Усть-Каменогорска от представителя одного из ТОО города поступило заявление. Было установлено, что за период с 2020 года по 2021 год бухгалтер ТОО, пользуясь своим служебным положением, с кассы незаконно присвоила денежные средства в общей сумме 13 млн 485 тыс. 062 тенге. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками была задержана 50-летняя подозреваемая, которая признала свою вину.

В настоящее время начато досудебное расследование по части четвертой статьи 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.



