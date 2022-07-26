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    Бухгалтер присвоила 1 млн тенге с пенсионных отчислений коллеги в ВКО

    26 Июля 2022, 10:21

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В ходе проведения проверки материалов полицейские выявили факт совершения мошенничества, жертвой махинаций стала 55-летняя жительница Усть-Каменогорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

    Стражи правопорядка установили, что с ноября 2019 года по май 2022 года 47-летняя бухгалтер, преследуя наживу, не перечислила на пенсионный счет потерпевшей 1 млн тенге.

    Подозреваемая была доставлена в отдел полиции, где созналась в содеянном. В отношении злоумышленницы была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

    По данному факту было начато досудебное расследование по части первой статьи 190 УК РК.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Мошенничество
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