Будут приняты все меры по отгрузке дизтоплива для сельхозтоваропроизводителей - Болат Акчулаков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством энергетики принимаются всесторонние меры для стабильного проведения весенне-полевых работ. Об этом заявил глава ведомства Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в Минэнерго сообщили , что рекомендуемая цена дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ 2022 года составляет 212 тысяч тенге за тонну или 176 тенге за литр.

«Стоимость дизельного топлива для нужд сельского хозяйства определяется путем соглашения с участниками рынка ГСМ и устанавливается добровольно самими ресурсодержателями нефтепродуктов. Министерством принимаются всесторонние меры для стабильного проведения весенне-полевых работ», - рассказал Болат Акчулаков на заседании Правительства.

«Вместе с тем, уже сейчас необходимо МСХ совместно с местными исполнительными органами создать базу данных СХТП в территориальном разрезе с указанием контактных данных руководителей хозяйств, общей площади посевных земель для скорейшего внедрения электронно-информационной системы для распределения дизельного топлива. Министерством будут предприняты все меры по своевременной отгрузке дизельного топлива для нужд СХТП», - отметил министр энергетики.