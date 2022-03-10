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    Будут приняты все меры по отгрузке дизтоплива для сельхозтоваропроизводителей - Болат Акчулаков

    10 Марта 2022, 09:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством энергетики принимаются всесторонние меры для стабильного проведения весенне-полевых работ. Об этом заявил глава ведомства Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в Минэнерго сообщили , что рекомендуемая цена дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ 2022 года составляет 212 тысяч тенге за тонну или 176 тенге за литр.

    «Стоимость дизельного топлива для нужд сельского хозяйства определяется путем соглашения с участниками рынка ГСМ и устанавливается добровольно самими ресурсодержателями нефтепродуктов. Министерством принимаются всесторонние меры для стабильного проведения весенне-полевых работ», - рассказал Болат Акчулаков на заседании Правительства.

    «Вместе с тем, уже сейчас необходимо МСХ совместно с местными исполнительными органами создать базу данных СХТП в территориальном разрезе с указанием контактных данных руководителей хозяйств, общей площади посевных земель для скорейшего внедрения электронно-информационной системы для распределения дизельного топлива. Министерством будут предприняты все меры по своевременной отгрузке дизельного топлива для нужд СХТП», - отметил министр энергетики.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Энергетика Минсельхоз Сельское хозяйство Минэнерго РК
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