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    Будут приняты меры по обеспечению южных регионов РК поливной водой — Правительство

    7 Февраля 2022, 19:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросу обеспечения поливной водой сельхозтоваропроизводителей южных регионов Казахстана в предстоящий вегетационный период. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Министры экологии, геологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, энергетики, а также руководство Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областей доложили о складывающейся ситуации в Арало-Сырдарьинском бассейне.

    Так, в текущем году из-за продолжающегося цикла маловодья объем наполнения Токтогульского водохранилища на территории Кыргызской Республики не достигнет прошлогоднего уровня. С учетом необходимости обеспечения Кыргызстаном собственных водно-энергетических потребностей, существуют риски снижения объема сбрасываемой воды на территорию Казахстана.

    Премьер-Министр поручил министерствам экологии, геологии и природных ресурсов, а также энергетики принять исчерпывающие меры для обеспечения южных регионов РК поливной водой в весенне-летний период.

    А. Смаилов подчеркнул необходимость проведения интенсивных переговоров с Кыргызстаном и Узбекистаном для принятия взаимовыгодных решений по использованию ресурсов трансграничных рек.

    Министерству сельского хозяйства поручено усилить работу по внедрению водосберегающих технологий и других инструментов рационального использования водных ресурсов в аграрной сфере.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Энергетика Экология Минсельхоз Сельское хозяйство Минэнерго РК Минэкологии Вода
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