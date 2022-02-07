Будут приняты меры по обеспечению южных регионов РК поливной водой — Правительство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросу обеспечения поливной водой сельхозтоваропроизводителей южных регионов Казахстана в предстоящий вегетационный период. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Министры экологии, геологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, энергетики, а также руководство Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областей доложили о складывающейся ситуации в Арало-Сырдарьинском бассейне.

Так, в текущем году из-за продолжающегося цикла маловодья объем наполнения Токтогульского водохранилища на территории Кыргызской Республики не достигнет прошлогоднего уровня. С учетом необходимости обеспечения Кыргызстаном собственных водно-энергетических потребностей, существуют риски снижения объема сбрасываемой воды на территорию Казахстана.

Премьер-Министр поручил министерствам экологии, геологии и природных ресурсов, а также энергетики принять исчерпывающие меры для обеспечения южных регионов РК поливной водой в весенне-летний период.

А. Смаилов подчеркнул необходимость проведения интенсивных переговоров с Кыргызстаном и Узбекистаном для принятия взаимовыгодных решений по использованию ресурсов трансграничных рек.

Министерству сельского хозяйства поручено усилить работу по внедрению водосберегающих технологий и других инструментов рационального использования водных ресурсов в аграрной сфере.