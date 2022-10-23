Будут представлены в Лувре 70 уникальных отреставрированных узбекских артефактов

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – 70 уникальных отреставрированных артефактов из музеев Узбекистана будут представлены на выставке в Лувре, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Фонда развития культуры и искусства Узбекистана на протяжении последних трех лет проводилась тщательная подготовительная работа, состоялось несколько совместных узбекско-французских экспедиций, в ходе которых было совершено множество археологических исследований. Кроме того, реставраторы из Лувра и специалисты Узбекистана провели масштабные реставрационные работы в несколько этапов.

Среди отреставрированных предметов особо выделяется обугленное деревянное панно VI–VII веков из городища Кафыр-кала (Самарканд). Были очищены и восстановлены его лицевые части, к самому панно присоединены семь панельных частей.

Консервация обугленного резного панно из Кафыр-калы позволила сохранить этот уникальный памятник согдийского изобразительного искусства, изучить сюжеты, изображенные на обугленных досках, а также выполнить графическую реконструкцию архитектурного декора тронного зала загородной резиденции самаркандских правителей в VII – начале VIII веков.

Также была проведена реставрационная обработка необожженной статуи Будды «Гирляндоносец» (I век до н.э. – I век н.э.), была очищена поверхностная часть и покрыты мастикой поврежденные части экспоната.

Кроме того, были отреставрированы 13 страниц Катталангарского Корана VIII века. Долгое время он хранился в мечети Лангар-ота в Камашинском районе Кашкадарьинской области и считается одной из старейших рукописей исламского мира.

Всего Фонд развития культуры и искусства в сотрудничестве со специалистами из Франции в рамках подготовки к выставке в музее Лувр инициировал реставрацию 70 артефактов.

Выставка «Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» пройдет в музее Лувра с 24 ноября 2022 года по 6 марта 2023 года. Гости увидят 137 экспонатов из 13 музеев Узбекистана, охватывающие период с V-VI веков до нашей эры до XIV-XVI веков.

Ране сообщалось , что в июне 2021 года после завершения реставрационных работ в Узбекистане состоялась презентация одной из самых древних и редких рукописей исламского мира - Катталангарского Корана.

