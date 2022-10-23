Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Будут представлены в Лувре 70 уникальных отреставрированных узбекских артефактов

    23 Октября 2022, 21:07

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – 70 уникальных отреставрированных артефактов из музеев Узбекистана будут представлены на выставке в Лувре, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Фонда развития культуры и искусства Узбекистана на протяжении последних трех лет проводилась тщательная подготовительная работа, состоялось несколько совместных узбекско-французских экспедиций, в ходе которых было совершено множество археологических исследований. Кроме того, реставраторы из Лувра и специалисты Узбекистана провели масштабные реставрационные работы в несколько этапов.

    Среди отреставрированных предметов особо выделяется обугленное деревянное панно VI–VII веков из городища Кафыр-кала (Самарканд). Были очищены и восстановлены его лицевые части, к самому панно присоединены семь панельных частей.

    Консервация обугленного резного панно из Кафыр-калы позволила сохранить этот уникальный памятник согдийского изобразительного искусства, изучить сюжеты, изображенные на обугленных досках, а также выполнить графическую реконструкцию архитектурного декора тронного зала загородной резиденции самаркандских правителей в VII – начале VIII веков.

    Также была проведена реставрационная обработка необожженной статуи Будды «Гирляндоносец» (I век до н.э. – I век н.э.), была очищена поверхностная часть и покрыты мастикой поврежденные части экспоната.

    Кроме того, были отреставрированы 13 страниц Катталангарского Корана VIII века. Долгое время он хранился в мечети Лангар-ота в Камашинском районе Кашкадарьинской области и считается одной из старейших рукописей исламского мира.

    Всего Фонд развития культуры и искусства в сотрудничестве со специалистами из Франции в рамках подготовки к выставке в музее Лувр инициировал реставрацию 70 артефактов.

    Выставка «Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» пройдет в музее Лувра с 24 ноября 2022 года по 6 марта 2023 года. Гости увидят 137 экспонатов из 13 музеев Узбекистана, охватывающие период с V-VI веков до нашей эры до XIV-XVI веков.

    Ране сообщалось , что в июне 2021 года после завершения реставрационных работ в Узбекистане состоялась презентация одной из самых древних и редких рукописей исламского мира - Катталангарского Корана.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Культура Узбекистан Франция Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Человеческую голову обнаружили на озере в Японии
    Деловой саммит «Выберите Францию» начал работу в Версале
    Учитель пропал без вести после нападения акулы на побережье Австралии
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    Новости партнеров