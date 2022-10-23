Будут представлены в Лувре 70 уникальных отреставрированных узбекских артефактов

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – 70 уникальных отреставрированных артефактов из музеев Узбекистана будут представлены на выставке в Лувре, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
По данным Фонда развития культуры и искусства Узбекистана на протяжении последних трех лет проводилась тщательная подготовительная работа, состоялось несколько совместных узбекско-французских экспедиций, в ходе которых было совершено множество археологических исследований. Кроме того, реставраторы из Лувра и специалисты Узбекистана провели масштабные реставрационные работы в несколько этапов.
Всего Фонд развития культуры и искусства в сотрудничестве со специалистами из Франции в рамках подготовки к выставке в музее Лувр инициировал реставрацию 70 артефактов.
Выставка «Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» пройдет в музее Лувра с 24 ноября 2022 года по 6 марта 2023 года. Гости увидят 137 экспонатов из 13 музеев Узбекистана, охватывающие период с V-VI веков до нашей эры до XIV-XVI веков.
Ране сообщалось , что в июне 2021 года после завершения реставрационных работ в Узбекистане состоялась презентация одной из самых древних и редких рукописей исламского мира - Катталангарского Корана.