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    Будут назначены персональные пособия всем семьям пострадавших в пожаре в области Абай - Президент

    11 Июня 2023, 15:07

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким работников лесного хозяйства, погибших в результате масштабного пожара, и заявил о том, что им будет оказана всемерная поддержка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    - Я специально приехал, чтобы выразить вам соболезнования. Это во-первых. Во вторых, чтобы лично сообщить, что будет оказана всемерная поддержка, будь это финансовая помощь или другая. В том числе, по устройству детей в детские сады, вузы, все что нужно. Любая помощь будет оказана. Я, конечно же, вместе с вами, вы граждане нашей страны.

    Я несу за вас ответственность. Я, как Глава государства, приношу свои извинения за случившееся. Понимаю очень тяжело. Вы лишились кормильцев, отцов семейств, самых близких родственников. Но, к сожалению, в этой жизни такие вещи происходят. Нет никакого оправдания, всему тому что произошло. Еще раз повторю, что и моральная, и финансовая помощь вам будет оказана, - сказал Президент.

    «Будут назначены персональные пособия всем семьям пострадавших. Я вам обещаю. Будет создан специальный фонд при Президенте. Я лично буду оказывать помощь пострадавшим». - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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