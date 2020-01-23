Будут ли запускаться непилотируемые аппараты с «Байтерека»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической деятельности Аскар Жумагалиев подтвердил возможность запуска с запланированного к строительству космического ракетного комплекса «Байтерек» непилотируемых аппаратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть такой вопрос. На самом деле предполагалось то, что этот комплекс будет пилотируемым, на сегодняшний момент российская сторона предложила казахстанской стороне отказаться от пилотируемости, что позволит, экономическую эффективность вложенных средств улучшить и плюсом ко всему сокращает затраты казахстанской стороны», - сказал Аскар Жумагалиев в кулуарах Сената.

При этом, он отметил, что первоначальные затраты предполагали 314 млн долларов.

«Сегодня я говорю о 233 млн долларах, которые необходимы для создания старта, для его модернизации. И в этой связи, мы, конечно же, поддерживаем данную сторону, тем более что на сегодняшний момент, мы прорабатываем другой проект – это «Гагаринский старт», который является пилотируемым и ближайшее время, завершив все процедуры, мы сможем предоставить информацию СМИ», - добавил спикер.

Напомним, сегодня сенаторы приняли Закон РК «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек».