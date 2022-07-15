Будут ли вводить какие-либо ограничения в новом учебном году в школах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли вводиться какие-либо ограничения в новом учебном году в связи с ростом заболевания КВИ, пояснила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поводу того, как будут учиться школьники, будет ли карантин. Думаю, эти вопросы рассмотрим ближе к учебному году. Сейчас что-то говорить еще, я думаю, рано, как дети будут учиться. По поводу сценария я показала, рассказала и буду постоянно информировать об эпидемиологической ситуации и о принимаемых мерах по нераспространению инфекции», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила об ограничениях, которые могут ввести в Казахстане в связи с увеличением роста числа заражений COVID-19.

Глава Минздрава пояснила, что матрица оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане будет учитываться по-новому. При переходе в «желтую» зону будут приняты дополнительные меры, направленные на локализацию источника инфекции и усиление поведенческих факторов (без нагрузки на бизнес). При переходе в «красную» зону в регионах дополнительно к мерам, принятым в «желтой» зоне будут приняты меры ограничения передвижения населения и деятельности субъектов предпринимательства в два этапа в зависимости от нагрузки на стационар и ПМСП. Предложения по принятию мер будут вынесены на рассмотрение Межведомственной комиссии.