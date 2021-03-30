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    19:15, 29 Март 2021 | GMT +6

    Будут ли в столице вводить локдаун и выставлять блокпосты

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каком случае в столице будут вводить локдаун и выставлять блокпосты, рассказала главный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ужесточающие меры принимаются в зависимости от ситуации. На сегодняшний день у нас интенсивный показатель заболеваемости за неделю составил 153,5 - это уже является одним из показателей для ужесточения карантинных мер. Вопрос локдауна, это, конечно, вопрос очень серьезный и он будет обсуждаться на более высоком уровне и приниматься решение», - сказала Сархат Бейсенова, отвечая на вопросы журналистов.

    Было отмечено, что локдаун вводится не только по занятости коек в медицинских стационарах.

    «Вопрос введения блокпостов на сегодняшний день у нас в городе не стоит. Мы надеемся, что принятые ограничительные меры дадут свой эффект и мы будем наблюдать за дальнейшим развитием эпидемиологической ситуации», - добавила Сархат Бейсенова.

    Вместе с тем, на отметила, что если будет серьезное ухудшение эпидситуации, то такие вопросы будут обсуждаться.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Главная
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