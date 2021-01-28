Будут ли в Казахстане вводить повторный карантин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будет ли в Казахстане вводиться повторно карантин? На этот вопрос ответила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Карантин вводится для того, чтобы уменьшить передачу инфекции, и что самое главное, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения», - пояснила Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Она также сообщила, при какой ситуации будет возможен повторный локдаун.

«Если занятость коек будет превышать 70%, то тогда это будет свидетельствовать о том, что система здравоохранения испытывает высокую нагрузку. В этих случаях будет вводиться карантин. Когда этот карантин будет вводиться - никто однозначно дату не назовет. Все зависит от нас, насколько мы будем вакцинироваться», - добавила она.