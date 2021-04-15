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    Будут ли в Казахстане разрабатываться новые стандарты для предупреждения паводков

    15 Апреля 2021, 14:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли в Казахстане разрабатываться новые стандарты для предупреждения паводков, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Стандарты никакие дополнительно разрабатываться не должны. Прежде всего, в соответствие с правилами архитектурно-градостроительной застройки запрещено строительство жилищ вблизи водоохранных полос, что, естественно, приводит к рискам подтопления домовладений, которые находятся в зоне нарушений санитарных правил», - сказал Юрий Ильин, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Ранее глава МЧС рассказал о паводковой ситуации в республике.

    «Если говорить о состоянии снежного покрова, то на территории Казахстана наблюдается пока остаточные явления снежных заносов, которые у нас спровоцировала погода в конце февраля и начале марта, где-то около 10% общей территории Казахстана. Это в основном территория: Акмолинской, Северо-Казахстанской, частично Костанайской областей, но и предгорные, горные районы непосредственно Восточно-Казахстанской и Алматинской областей»,- сказал Юрий Ильин.

    Министр добавил, что в целом с начала февраля месяца были проведены заседания комиссий по ЧС, в том числе и заседания Правительства по данному вопросу, где были определены конкретные мероприятия и даны поручения по подготовительным работам к предстоящему паводковому периоду.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Паводок МЧС
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