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    Будут ли в Казахстане повышаться тарифы за проезд по платным автодорогам

    18 Ноября 2021, 11:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли в Казахстане повышаться тарифы за проезд по платным автомобильным дорогам. На этот вопрос ответил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас на сегодня действуют тарифы, внедренные еще в 2013 году. Они не выросли и не будут пока повышаться. Такой вопрос не рассматривается. Информация о том, что тарифы повысятся - не соответствует действительности», - подчеркнул Берик Камалиев, отвечая на вопросы журналистов на открытии международной выставки «Казавтодор-Kaztraffic-2021».

    Ранее сообщалось, что в столице стартовала международная выставка «Казавтодор-Kaztraffic-2021».

    Экспозиция выставки представлена компаниями, осуществляющими производство и внедрение современных технологий строительства, ремонт, содержание дорожных и аэродромных покрытий. А также осуществляющих поставку широкой гаммы техники, геосинтетических материалов, приборов контроля качества, барьерных ограждений, бетонных заводов, асфальтобетонных заводов, автобетоносмесителей, эмульсионных установок, установок по модификации битума, материалов и техники для горизонтальной разметки.

    В мероприятии принимают участие предприятия Республики Казахстан, Российской Федерации, Беларуси, Украины, Германии, Франции, США. Отдельно будет представлена экспозиция Турции.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Цены и тарифы Дороги МИИР РК
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