Будут ли в Казахстане повышать призывной возраст, ответили в Минобороны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В министерстве обороны РК ответили на вопрос о том, будет ли увеличен призывной возраст казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в Службе центральных коммуникаций журналист спросила, стоит ли ждать увеличения призывного возраста в Казахстане, как это сделали ранее в России.

«В министерстве обороны РК увеличение призывного возраста граждан не предусматривается», - ответил начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба ВС РК генерал-майор Бауыржан Артыков.

В Минобороны также заявили о том, что в стране сократилось количество уклонистов от службы в армии.

«Это стало возможным благодаря тем мерам, которые принимаются по повышению привлекательности службы в армии. За 2022 год число человек, которые по объективным и субъективным причинам уклонялись от воинской службы, в разы уменьшилось, практически вдвое», - уточнил заместитель начальника департамента – начальник управления призыва и вневойсковой работы департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба ВС РК полковник Азамат Дусимов.

Кроме того, по данным ведомства, на сегодня более 180 казахстанцев, прошедших службу в армии, поступили в вузы на бесплатной основе. Более 70 учреждений высшего и послевузовского образования подписали соглашение с министерством обороны о предоставлении дополнительных льгот в образовательном секторе для лиц, прошедших срочную воинскую службу.

«В самих учебных центрах вооруженных сил, других войск и воинских формирований также ведется подготовка по военно-учетным специальностям, которые могут быть востребованы в реальном секторе экономики. После чего казахстанцам выдаются удостоверения государственного образца», - пояснил Бауыржан Артыков.

Также генерал-майор рассказал о проделанной работе по повышению престижа и привлекательности срочной воинской службы.

«В настоящее время реализуются мероприятия по предоставлению кредитных каникул военнослужащим срочной службы. В 2022-2023 годах у срочников выявлено кредитов на сумму 3,2 миллиарда тенге. На сегодняшний день по 8 800 займам и микрокредитам отсрочены выплаты более 5 тысяч военнослужащих в размере 1,4 миллиарда тенге», - проинформировал он.

Ранее сообщалось, что в Казахстане стартовала осенняя призывная кампания.

Всего этой осенью подлежит призыву свыше 19 тысяч человек. В ряды Вооруженных сил будет призвано свыше 8 тысяч, в Национальную гвардию – 6 тысяч, в Пограничную службу КНБ – 3 тысячи, в Службу государственной охраны и в Министерство по чрезвычайным ситуациям - по 300 человек соответственно.