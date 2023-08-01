Будут ли в Казахстане новые ипотечные госпрограммы – ответ главы Минфина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мы через бюджет не можем весь Казахстан охватить ипотечным кредитованием. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После заседания Правительства главе Минфина задали вопрос: Разрабатываются ли в Казахстане какие-то ипотечные госпрограммы?

«Мы выделяем миллиардные средства, чтобы пополнять уставной капитал Отбасы банк. Также выделяем через местные исполнительные органы на арендное жилье. У нас очень много продуктов, через только Отбасы банк десятки продуктов, посмотрите. Мы через бюджет не можем весь Казахстан охватить ипотечным кредитованием. Поймите», - заявил Ерулан Жамаубаев.

Ранее сообщалось, что за январь–май текущего года в Казахстане выдали ипотечных займов на 558,8 млрд тенге. Из них 70,4% всей суммы пришлось на займы, выданные Отбасы банком (393,3 млрд тенге, или 22,6 тысячи займов), и 65,3% — непосредственно на займы, выданные банком по системе жилстройсбережений (365,1 млрд тенге, или 19,9 тысячи займов).