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    Будут ли увеличивать добычу урана в Казахстане

    21 Ноября 2022, 16:02

    СОЧИ. КАЗИНФОРМ – При каких условиях в Казахстане будут вводить в эксплуатацию новые месторождения урана, сообщил главный директор по коммерции АО «НАК «Казатомпром» Аскар Батырбаев, выступая на международном форуме «АТОМЭКСПО-2022» в Сочи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Принимая во внимание прогнозы, спрос и предложения, с целью обеспечения непрерывности генерации электроэнергии у партнеров, которые покупают наш уран, прежде всего, мы фокусируемся на энергокомпаниях, то есть это хозяева или операторы атомных станций. Для того, чтобы у них все было нормально, мы разрабатываем и готовим будущие месторождения», - сказал Аскар Батырбаев.

    Он также пояснил, при каких условиях будут вводится новые месторождения.

    «Будем их вводить, основываясь на нашем видении баланса спроса и предложения, а также при условии, что Казатомпром увидит дополнительную ценность для своих акционеров, что обязательно должно быть отражено в контрактном портфеле. То есть, как только у нас появятся контракты увеличения добычи, в принципе, основываясь на этом, мы и будем увеличивать или уменьшать производство», - сказал Аскар Батырбаев.

    Напомним, что в Сочи в Парке науки и искусств «Сириус» начал работу международный форум «АТОМЭКСПО-2022» – одно из основных конгрессно-выставочных мероприятий мировой атомной отрасли.

    Форум объединил руководителей государственных структур, крупнейших вендоров и компаний мировой атомной индустрии, общественных организаций и международных экспертов, где обсуждаются актуальные вопросы инновационного развития на базе атомных технологий.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Минэнерго РК Атомная станция
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