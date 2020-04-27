Будут ли студенты сдавать экзамены в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли учащиеся вузов и колледжей сдавать экзамены в этом году, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я знаю, что часть вузов сейчас выставляет сессию по итогам суммативного оценивания, то есть по текущим оценкам, другие вузы считают, что экзамены и тесты надо сдавать», - сказал Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы в ходе онлайн-интервью на странице Tengrinews.kz в Instagram.

Как уточнил министр, этот вопрос вузы решают самостоятельно.

«Поэтому здесь мы с этим решением не можем спорить. Министерство рекомендации уже дало, мы дали несколько вариантов и уже конкретно какой вариант выбрать - решают сами вузы», - добавил Асхат Аймагамбетов.