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    Будут ли строить фабрику по добыче золота в ВКО

    8 Июня 2023, 12:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Строительство фабрики по добыче драгоценного металла в селе Маралды Восточно-Казахстанской области прокомментировал первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Есть определенные процедуры, общественные слушания, которые будут проходить в соответствии с экологическим законодательством. В рамках этого все будет решаться. То есть, если требования обоснованные – то там завод строиться не будет, если необоснованные, то нет. В рамках общественных слушаний будет принято соответствующее решение», - сказал Роман Скляр в кулуарах Международного форума Астана.

    Ранее сообщалось, что мажилисмен Ринат Заитов направил депутатский запрос Роману Скляру о строящейся золотодобывающей фабрике на берегу реки Маралды в Восточно-Казахстанской области.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Правительство РК Восточно-Казахстанская область Строительство
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