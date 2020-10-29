Будут ли снижать предельные ставки ипотечных, потребительских кредитов – Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев ответил на депутатский запрос касательно возможности снижения предельных ставок процентов всех ипотечных, потребительских кредитов и кредитов для МСБ до разумного уровня (7-8%), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С точки зрения банка, текущий уровень ставок по кредитам объясняется следующими факторами: первое – стоимостью фондирования. Стоимость привлекаемых ресурсов зависит от конкуренции, макроэкономической среды и базовой ставки центрального банка. Для долгосрочного и стабильного фондирования банков ставки по депозитам должны быть выше уровня инфляции, чтобы обеспечить сохранность сбережений вкладчиков. При этом, административное снижение реальной доходности путем снижения ставки ниже уровня инфляции снизит привлекательность тенговых активов, дестимулирует сбережения и дестабилизирует финансовую систему. В этой связи, снижение стоимости фондирования будет зависеть, в первую очередь, от снижения уровня инфляции», - написал Ерболат Досаев.

Вторым фактором, по его словам, является кредитный риск.

«Кредитный риск заемщиков является важным фактором, сдерживающим снижение ставок. Ввиду недостатка качественных заемщиков в Казахстане отмечается более высокий уровень невозврата выданных кредитов по сравнению с другими странами. Причинами этого служат такие факторы как низкая кредитная дисциплина, высокая долговая нагрузка заемщиков, недостаточность собственного капитала, ликвидности и доходности инвестиций среди предприятий. Как результат, кредитный риск отечественных заемщиков находит отражение в марже банка и более высоких процентных ставках», - отметил глава Нацбанка.

Также, как сообщил Е. Досаев, текущий уровень ставок по кредитам объясняется и операционными расходами, так же влияющими на стоимость кредитования (расходы на выдачу кредитов, маржа банков и т.д.) В таком контексте, административное снижение предельного уровня ставок до 7-8% может быть недостижимо, ввиду того, что устанавливаемая ставка не будет компенсировать принимаемые банками риски. Это, пояснил он, приведет к аккумулированию рисков, ухудшению качества активов, снижению предложения кредитных ресурсов и окажет негативное влияние на финансовую стабильность.

«Учитывая вышеизложенное, для постепенного снижения стоимости кредитных ресурсов принципиально важным является решение системных проблем, формирующих кредитный риск, таких как непрозрачная структура компаний (низкое качество корпоративного управления), неблагоприятные условия ведения бизнеса, высокая доля государства в экономике, вымывающая частный сектор, низкая фискальная дисциплина, несостоятельность компаний (несовершенство разрешения неплатежеспособности, низкая эффективность процедур банкротства)», - заключил Е. Досаев.



