Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Будут ли РАГС оказывать коммерческие услуги после передачи функций в ЦОНы

    29 Июня 2023, 14:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Функций органов РАГС с 1 июля будут переданы в ЦОНы. Могут ли органы регистрации оказывать коммерческие услуги при переходе, подробнее об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщила заместитель директора филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» по городу Алматы Асем Болатбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня сотрудники РАГСа, являющиеся госслужащими, не имеют права оказывать коммерческие услуги для молодоженов. Их задача - принять заявление, назначить дату регистрации, провести регистрацию и выдать документ. А правительство для граждан - корпорация, оказывающая коммерческую деятельность. Поэтому перешедшие к нам сотрудники также станут участниками рынка. Это означает, что они смогут оказывать все коммерческие услуги, которые есть на рынке для молодоженов», - рассказала А. Болатбекова.

    Таким образом, сотрудники РАГС после перехода их функций в ЦОНы смогут оказывать коммерческие услуги по сопровождению на торжественную церемонию заключения брака, фоновое музыкальное сопровождение, интерьерное оформление мест под фото и видеосъемку, выездной регистрации брака и прочее.

    При этом молодожены сами будут выбирать – прибегнут они к услугам других компании или Госкорпорации. На госрегистрацию брака это никак не повлияет, она останется неизменной, а услуга торжественного сопровождения – только по желанию брачующихся.

    По словам спикера, более 80 % работников РАГС города Алматы перейдут в филиалы ЦОНов и будут оказывать действующие госуслуги.

    «Бизнес-процессы не меняются. Здесь новая информационная система или новая услуга не вводятся, стандарты госуслуг действующие, порядок и сроки оказания услуг будут прежними. И самое главное, нас сопровождает Минюст. За ним остаются те же функции, которыми они наделены и сегодня. Это методологическое обеспечение и контроль за регистрацией актов гражданского состояния. Нового этапа работы ЗАГСов в стране можно ожидать только позитивных изменений», - подчеркнула она.

    Стоит отметить, что торжественная церемония регистрации браков будет по-прежнему проводиться в зданиях РАГС, по желанию самих молодоженов. Что означает торжественные регистрации в ЦОНах проводиться не будут. В данном случае ЦОНы выполняют функции по приему заявлений на госуслуги и выдачи готовых результатов по ним.

    По данным госкорпорации, с начала года по линии РАГС через ЦОНы Алматы оказаны 33 377 услуг:

    - регистрация расторжения брака (супружества), в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния - 1004;

    - регистрация перемены имени, отчества, фамилии, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния - 1628;

    - регистрация смерти, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния - 5761;

    - восстановление записей актов гражданского состояния -113;

    - аннулирование записей актов гражданского состояния-9;

    - выдача повторных свидетельств или справок о регистрации актов гражданского состояния - 16349;

    - регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния - 8513.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Цифровой Казахстан Правительство для граждан
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Алматы на двое суток ограничат движение на одном из центральных проспектов
    Нет наркотикам: турнир по Nomad MMA среди детей и подростков прошел в Алматы
    Личный врач Конаева рассказал, как поставил на ноги первого секретаря ЦК Компартии Казахстана
    Женщина случайно узнала, что богата и «мертва», получив справку из ЦОНа
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    3 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне