Будут ли РАГС оказывать коммерческие услуги после передачи функций в ЦОНы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Функций органов РАГС с 1 июля будут переданы в ЦОНы. Могут ли органы регистрации оказывать коммерческие услуги при переходе, подробнее об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщила заместитель директора филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» по городу Алматы Асем Болатбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня сотрудники РАГСа, являющиеся госслужащими, не имеют права оказывать коммерческие услуги для молодоженов. Их задача - принять заявление, назначить дату регистрации, провести регистрацию и выдать документ. А правительство для граждан - корпорация, оказывающая коммерческую деятельность. Поэтому перешедшие к нам сотрудники также станут участниками рынка. Это означает, что они смогут оказывать все коммерческие услуги, которые есть на рынке для молодоженов», - рассказала А. Болатбекова.

Таким образом, сотрудники РАГС после перехода их функций в ЦОНы смогут оказывать коммерческие услуги по сопровождению на торжественную церемонию заключения брака, фоновое музыкальное сопровождение, интерьерное оформление мест под фото и видеосъемку, выездной регистрации брака и прочее.

При этом молодожены сами будут выбирать – прибегнут они к услугам других компании или Госкорпорации. На госрегистрацию брака это никак не повлияет, она останется неизменной, а услуга торжественного сопровождения – только по желанию брачующихся.

По словам спикера, более 80 % работников РАГС города Алматы перейдут в филиалы ЦОНов и будут оказывать действующие госуслуги.

«Бизнес-процессы не меняются. Здесь новая информационная система или новая услуга не вводятся, стандарты госуслуг действующие, порядок и сроки оказания услуг будут прежними. И самое главное, нас сопровождает Минюст. За ним остаются те же функции, которыми они наделены и сегодня. Это методологическое обеспечение и контроль за регистрацией актов гражданского состояния. Нового этапа работы ЗАГСов в стране можно ожидать только позитивных изменений», - подчеркнула она.

Стоит отметить, что торжественная церемония регистрации браков будет по-прежнему проводиться в зданиях РАГС, по желанию самих молодоженов. Что означает торжественные регистрации в ЦОНах проводиться не будут. В данном случае ЦОНы выполняют функции по приему заявлений на госуслуги и выдачи готовых результатов по ним.

По данным госкорпорации, с начала года по линии РАГС через ЦОНы Алматы оказаны 33 377 услуг:

- регистрация расторжения брака (супружества), в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния - 1004;

- регистрация перемены имени, отчества, фамилии, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния - 1628;

- регистрация смерти, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния - 5761;

- восстановление записей актов гражданского состояния -113;

- аннулирование записей актов гражданского состояния-9;

- выдача повторных свидетельств или справок о регистрации актов гражданского состояния - 16349;

- регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния - 8513.