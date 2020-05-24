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    Будут ли работать общественный транспорт, ЦОНЫ и банки, если прирост заболевших составит не более 7 %

    24 Мая 2020, 18:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В постановлении Главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции также указано, будет ли работать общественный транспорт, ЦОНЫ и банки второго уровня в случае прироста заболеваемости COVID-19 не более 7 % в течение 7 дней . Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в регионах при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7 % в течение 7 дней поручено обеспечить:

    1) разрешение въезда/выезда между регионами Республики Казахстан (авиарейсы) с обязательным соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и дополнительных требований, установленных Главным государственным санитарным врачом на транспорте;

    2) возобновление работы общественного транспорта с ограничениями с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и дополнительных требований согласно приложению 15 к настоящему постановлению.

    Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Министерству юстиции Республики Казахстан в регионах при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7 % в течение 7 дней также поручено обеспечить работу центров обслуживания населения с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и социальной дистанции.

    Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Национальному банку Республики Казахстан в регионах при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7 % в течение 7 дней необходимо обеспечить работу банков второго уровня с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Банки Здравоохранение Транспорт
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