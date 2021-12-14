Будут ли повышать зарплаты казахстанским медработникам в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Асем Нусупова ответила, будут ли продолжать повышение заработных плат медицинским работникам в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы, безусловно, продолжим начатую с 2020 года программу повышения заработных плат врачам и среднему медицинскому персоналу. В проекте бюджета 2022 года на эти цели заложено 255,1 млрд. тенге (из республиканского бюджета), 106,6 млрд тенге (за счёт средств ОСМС). В результате планируем, что средняя заработная плата врачей составит 416 тысяч тенге, а среднего медицинского персонала - 208 тысяч тенге», - сказала Асем Нусупова.

Вице-министр также прокомментировала вопрос по поводу повышения зарплат немедицинскому и техническому персоналу.

Она отметила, что в ходе Послания народу Казахстана от 1 сентября 2021 Президентом было поручено повысить заработную плату отдельных категорий гражданских служащих в среднем на 20% с 2022 по 2025 годы.

«Министерством труда и социальной защиты населения планируется с 1 января 2022 года повысить должностной оклад (тарифные ставки) гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, за исключением педагогов организаций образования, медицинских и фармацевтических работников, работников управленческого, основного персоналов государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости, путем применения поправочного коэффициента к установленным размерам должностного оклада с 1 января 2022 года в размере 1,23. Таким образом, данное повышение коснется более 147 тысяч немедицинских работников системы здравоохранения», - пояснила А. Нусупова.

По словам Асем Нусуповой, для реализации поручения Президента ведомство в октябре направило в Министерство финансов РК бюджетную заявку на дополнительную потребность на 2022 год в сумме 31,3 млрд тенге, в том числе по государственным учреждениям 0,6 млрд тенге (2,7 тысяч работников), по организациям на праве хоз ведения 30,7 млрд.тенге (144,3 тысяч работников).

«К сожалению, пока в лимите бюджета Минздрава на 2022-2024 годы учтены только расходы по государственным учреждениям в сумме 600 млн тенге. Потребность по предприятиям на праве хозведения в сумме 30,7 млр .тенге Министерством финансов планируется рассмотреть при корректировке бюджета на 2022-2024 годы», - ответила А. Нусупова.



