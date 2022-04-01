Будут ли повышать оплату за проезд в общественном транспорте столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Повышать оплату за проезд в общественном транспорте столицы пока не планируется. Об этом заявили в компании City Transportation Systems (CTS), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оплату за проезд в общественном транспорте повышать не планируют. С 2014 года стоимость проезда составляет 90 тенге. Уже 8 лет стоимость не меняется. Конечно, за 8 лет все подорожало, однако акимат города Нур-Султана не допускает повышения и субсидируют расходы общественного транспорта», - пояснили в пресс-службе компании.

В компании также пояснили, что повышение тарифа - это большая работа, которая предусматривает общественные слушания, необходимость обосновать повышение в маслихате и только потом принимается решение. На сегодня таких разговоров не ведется.

Ранее в компании City Transportation Systems (CTS) сообщили о результатах расследования в отношении водителя общественного транспорта по жалобе столичных жителей.