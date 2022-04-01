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    11:00, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Будут ли повышать оплату за проезд в общественном транспорте столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Повышать оплату за проезд в общественном транспорте столицы пока не планируется. Об этом заявили в компании City Transportation Systems (CTS), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Оплату за проезд в общественном транспорте повышать не планируют. С 2014 года стоимость проезда составляет 90 тенге. Уже 8 лет стоимость не меняется. Конечно, за 8 лет все подорожало, однако акимат города Нур-Султана не допускает повышения и субсидируют расходы общественного транспорта», - пояснили в пресс-службе компании.

    В компании также пояснили, что повышение тарифа - это большая работа, которая предусматривает общественные слушания, необходимость обосновать повышение в маслихате и только потом принимается решение. На сегодня таких разговоров не ведется.

    Ранее в компании City Transportation Systems (CTS) сообщили о результатах расследования в отношении водителя общественного транспорта по жалобе столичных жителей.

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