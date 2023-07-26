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    Будут ли повышать цену за проезд в автобусах Астаны

    26 Июля 2023, 13:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В акимате Астаны пока не рассматривают вопрос повышения стоимости проезда в городских автобусах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня вопрос повышения цены не стоит», - сообщил председатель правления «Автобусного парка 1» Медет Шакаев во время пресс-конференции в Службе коммуникаций Астаны, отвечая на вопросы журналистов.

    В конце июня аким столицы Женис Касымбек отмечал, что стоимость проезда в автобусах города субсидируется и меняется с 2012 года. Реальная цена за проезд в автобусах с дизельным, бензиновым двигателем составляет более 300 тенге, а в электробасах – более 400 тенге.

    Ранее сообщалось, что 51% пассажиров не платят за проезд в автобусах. Это негативно влияет на размер заработной платы сотрудников парков, своевременный закуп запасных частей и горюче-смазочных материалов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Транспорт Цены и тарифы
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