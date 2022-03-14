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    Будут ли объединять дочерние организации казахстанского холдинга, рассказали в Правительстве

    14 Марта 2022, 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прокомментировал возможность объединения дочерних организаций холдинга «Байтерек» в целях оптимизации дублирующих функций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня меры государственного стимулирования промышленности оказываются дочерними организациями холдинга «Байтерек» и национальными институтами развития, и охватывают все этапы производства и реализации продукции», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, АО «БРК» осуществляет кредитование инвестпроектов, АО «ФРП» - лизинговое финансирование, АО «KazakhExport» - страхование экспортеров, АО «Даму» - поддержка МСБ, АО «QazIndustry» - повышение производительности и продвижение товаров на внутреннем рынке, АО «QazTrade» - продвижение товаров на внешних рынках, АО «Kazakh Invest» - поддержка и сопровождение инвестиций, АО «QazInnovations» - предоставление инновационных грантов.

    «Следует отметить, что функции данных институтов по мерам государственного стимулирования в целом не дублируются, помимо обрабатывающей промышленности они осуществляют поддержку других секторов экономики и наделены соответствующими компетенциями. При этом их объединение на базе одного института несет определенные экономические, правовые и административные риски, а также может повлиять на эффективность выполнения поставленных стратегических целей и задач», - отметил Премьер.

    «Данные вопросы будут дополнительно рассмотрены в рамках исполнения поручений Главы государства по вопросам реформирования квазигосударственного сектора и новым подходам предоставления мер господдержки», - добавил А. Смаилов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Инвестпроекты Экономика НУХ "Байтерек" Алихан Смаилов
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