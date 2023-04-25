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    Будут ли казахстанские военные участвовать в параде в Москве

    25 Апреля 2023, 13:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Будут ли принимать казахстанские военные участие в параде в честь Дня Победы в Москве? Этот вопрос прокомментировал заместитель начальника департамента оперативного планирования Генерального штаба Вооруженных сил РК Даурен Абдуллин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается участия в параде в Москве, то в настоящее время в рамках сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Казахстан пока данный вопрос не стоит», - сказал Даурен Абдуллин.

    Ранее сообщалось, что проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется.

    Вместе с тем было отмечено, что Министерство обороны запланировало и проводит военно-патриотические мероприятия, чествование особо отличившихся военнослужащих, а также работу по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в войне, и освещению их подвигов в средствах массовой информации.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Армия Россия Вооруженные силы
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