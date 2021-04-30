Будут ли казахстанские ковид-паспорта действительны за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал вопрос актуальности казахстанских паспортов вакцинации за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный вопрос сейчас обсуждается, в том числе за рубежом. На данный момент нет конкретных установленных нормативных документов в мире по ограничению передвижения. Этот вопрос рассматривается сейчас», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

Он более подробно остановился на работе в данном направлении.

«Мы в Казахстане подготовили свою информационную систему, сейчас каждый гражданин имеет электронный паспорт вакцинации, полученный после двух доз вакцины. В принципе, если международное законодательство будет изменено, мы всегда готовы к интеграции и наши информационные системы готовы к интеграции с другими международными системами. На данный момент таких требований страны не предъявляют», - заключил министр.

Ранее министр озвучил приоритетные направления работы ведомства на ближайшие годы.