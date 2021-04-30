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    12:43, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Будут ли казахстанские ковид-паспорта действительны за рубежом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал вопрос актуальности казахстанских паспортов вакцинации за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данный вопрос сейчас обсуждается, в том числе за рубежом. На данный момент нет конкретных установленных нормативных документов в мире по ограничению передвижения. Этот вопрос рассматривается сейчас», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

    Он более подробно остановился на работе в данном направлении.

    «Мы в Казахстане подготовили свою информационную систему, сейчас каждый гражданин имеет электронный паспорт вакцинации, полученный после двух доз вакцины. В принципе, если международное законодательство будет изменено, мы всегда готовы к интеграции и наши информационные системы готовы к интеграции с другими международными системами. На данный момент таких требований страны не предъявляют», - заключил министр.

    Ранее министр озвучил приоритетные направления работы ведомства на ближайшие годы.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Минздрав РК
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