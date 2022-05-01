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    Будущий референдум, новые реформы и повышение инфляции – обзор недели

    1 Мая 2022, 19:38

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя ознаменовалась предложениями по политическим и экономическим реформам в стране. Несомненно, главной новостью недели стала инициатива Президента провести референдум по изменениям в Конституцию РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    29 апреля Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум по изменениям в Конституцию. Рабочей группой подготовлены поправки в 33 статьи Основного закона, а это треть всей Конституции.

    Как сообщил политолог Ерлан Карин, все предыдущие четыре внесения поправок в Конституцию страны всегда проходили путем голосования в Парламенте РК. Впервые конституционная реформа будет осуществляться посредством прямого всенародного голосования. По его словам, предстоящая конституционная реформа оптимизирует баланс отношений между ветвями власти , расширит участие народа в управлении страной, усилит защиту конституционных прав граждан.

    Идею о проведении референдума также поддержал Нацсовет общественного доверия.

    Исторический статус Первого Президента как основателя Независимого Казахстана предлагается сохранить в Конституции.

    «Основная идея конституционной реформы, которая будет проводиться – это реализация идей Второй республики. Вторая республика предполагает дальнейший переход от суперпрезидентской республики к президентско-парламентской республике», - сообщил член рабочей группы по разработке поправок в Основной закон Ермек Абдрасулов

    Интересен ряд материалов, связанных с выступлением Президента на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, где Глава государства указал на дальнейшие приоритеты развития Ассамблеи.

    В ходе выступления Президент сообщил о том, что реформа партийно-избирательной системы открывает новые возможности для участия всех граждан в выборных процессах. Прогнозируется появление новых партий, охватывающих практически весь электоральный ландшафт.

    Не менее важной новостью недели стало сообщение о том, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев сложил с себя полномочия председателя партии «AMANAT».

    Партию возглавил спикер Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов.

    Среди новостей экономики - одна из интересных о том, что Казахстан планирует реализовать программу 100%-ного импортозамещения по 29 основным видам продовольственных товаров до 2025 года.

    На сегодня инфляция в Казахстане существенно повысилась на фоне ухудшения геополитической ситуации и достигла 12%.

    Еще одна программа повышения доходов населения до 2025 года предусматривает повышение заработной платы более 1 млн работников бюджетной сферы, квазигосударственного сектора, производственного персонала.

    Для поддержки социально уязвимых групп населения Глава государства поручил разработать специальную программу жилищных выплат, по которой предусмотрена выплата 50% арендной платы семьям, в которых доход на каждого члена семьи не превышает одного прожиточного минимума в месяц.

    Изменения вносятся и в сфере кредитования. Теперь информация о кредитах будет поступать в единое кредитное бюро в течение одного дня, а не 15 дней, что защитит от мошенничества и фактов получения нескольких кредитов одновременно.

    Радует, что с каждым днем стремительно уменьшаются показатели заболеваемости коронавирусом. Однако Минздрав предполагает два сценария развития коронавируса…

    Прошедшая неделя в Казахстане была насыщена обсуждением политических реформ и заявлений. По словам спикеров, изменения будут направлены на поступательное развитие нашей страны, направленное на улучшение благосостояния граждан и всей системы госуправления.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Президент Казахстана Правительство РК СМИ Минздрав РК Экономика Конституция Коронавирус в РК Реформы Токаева Ерлан Карин
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