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    Будущий политолог призвал карагандинцев выполнить свой гражданский долг

    10 Января 2021, 17:15

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Голосование в Караганде проходит интенсивно. Каждый казахстанец должен участвовать в управлении государством и голосовать на выборах, считает будущий политолог Елдос Жумагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня докторант 3 курса Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Елдос Жумагулов, воспользовавшись своим конституционным правом, проголосовал на выборах. Будущий политолог призвал земляков выполнить свой гражданский долг.

    «Конечно, участие в выборах, неучастие – это воля каждого. Но тем, кто неравнодушен к будущему нашей страны, не стоит пренебрегать своим долгом. Выборы – это единственный способ участвовать в управлении государством.

    Что касается особенностей этих выборов, то, во-первых, они проводятся в рамках карантинных ограничений, связанных с пандемией. В связи с обострением эпидемиологической ситуации существовала угроза, препятствующая проведению выборов. Но некоторая стабилизация ситуации позволила вовремя провести политическую кампанию.

    Во-вторых, в соответствии с внесенными изменениями в законодательство о выборах, выборы в местные маслихаты проходят по новой пропорциональной системе», - сказал Елдос Жумагулов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Выборы Общество Выборы-2021
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