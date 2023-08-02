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    Будущим студентам выделено 200 грантов акима области Абай

    2 Августа 2023, 15:38

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В области на текущий 2023-2024 учебный год для высшего образования из местного бюджета выделено 200 грантов на специальности бакалавров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Список обладателей гранта будет опубликован 20 августа на сайте Управления образования.

    Льготы, назначаемые претендентам, поступающим на образовательный грант, определяются по квотам, указанным в постановлении Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года № 264.

    Для участия в конкурсе кандидат должен набрать не менее 70 баллов.

    Документы принимают высшие учебные заведения.

    Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе: заявление; документ об образовании (с приложением аттестата или диплома) - оригинал; копия удостоверения личности; медицинская справка типа 075/У; сертификат с результатами тестирования; 3*4 фотографии - 4 шт.)

    Учитывая потребность в кадрах с высшим образованием на рынке труда региона, для размещения государственного заказа предусмотрено 200 мест, в том числе 190 мест – образовательный грант на педагогическую, экономическую, техническую, строительную, медицинскую, сельскохозяйственную и IT специальности и выделены 10 образовательных грантов в связи с потребностью теологов и дефектологов и из-за отсутствия в регионе вуза по этим направлениям

    Подробная информация о грантах размещена на официальном сайте Управления образования. Заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта (гранта акима) за счет средств областного бюджета осуществляются с 5 по 18 августа текущего года. 19 августа текущего года проводится заседание конкурсной комиссии, на котором определяются обладатели грантов.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Образование Вузы Акимат Абайская область Миннауки и высшего образования РК
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