Будущее за наукой - лучший молодой педагог РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби Шынгыс Нургазы недавно стал одним из лучших молодых педагогов страны 2022 года. Он активно занимается научно-исследовательской деятельностью и считает, что учитель должен быть многосторонним, эрудированным, а главное любить свою профессию. По словам 28-летнего специалиста, в Казахстане сейчас большое внимание уделяется развитию образования и науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Шынгыс Нургазы – старший преподаватель кафедры экономики факультета Высшей школы экономики и бизнеса Казахского национального университета имени аль-Фараби. Активно занимается научной деятельностью, является кандидатом на соискание ученой степени доктора философии (PhD), стипендиатом программ Университета Цукуба (Япония) и Университета Гранады (Испания). Его статьи были опубликованы в журналах с высоким импакт-фактором. Также проходил исследовательскую стажировку в Германии, Италии и Литве.

«Я начал заниматься наукой и исследованием, чтобы дальше развиваться, учить и учиться. Чтобы стать преподавателем вуза, нужно иметь степень магистра, а лучше PhD, а также огромную мотивацию. В профессии преподавателя есть определенные сложности, как и в любой другой. Но, я считаю, что если человек занимается своим любимым делом, то сложности он будет воспринимать как вызовы и легко с ними справляться», - говорит Шынгыс Нургазы.

Он отметил, что в настоящее время отношение общества к образованию и педагогике начало меняться в положительную сторону.

«Нельзя не отметить то внимание, которое уделяется сейчас учителям. Это хороший признак и дань уважения. Формирование образовательного контента – основа качественного образования и светлого будущего. Мы перенимаем опыт разных стран, стараемся внедрить самое необходимое для нашего общества. Из года в год качество высшего образования растет, университетам дается академическая свобода действий и улучшается материально-техническая база вузов. Также сегодня развитие научной сферы, повышение ее результативности входит в круг первоочередных и актуальных задач государства. Это большая поддержка. Считаю, что будущее за наукой и качественным образованием», - отметил он.

Молодой преподаватель также ответил, как стал лучшим педагогом страны.

«Недавно был объявлен старт приема заявок на конкурс лучших молодых педагогов. Я решил подать свои документы. Процесс был не сложным, нужно было написать эссе и показать свои достижения за последние пять лет. Свыше 4 тыс. заявок было принято на рассмотрение организаторами от работников ВУЗов, ССУЗов, общеобразовательных и других организаций образования в республике и моя кандидатура была одобрена на получение звания «Лучший молодой педагог – 2022 в РК», - заметил Шынгыс Нургазы.

Спикер также поздравил всех своих коллег с профессиональным праздником – Днем учителя, пожелал им успехов, новых творческих идей и вдохновения.

Профессиональный праздник День учителя отмечают в Казахстане в первое воскресенье октября.