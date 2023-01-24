Будущее Абайской области, паводки и ТЭЦ в Риддере - что обсуждалось в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Правительстве Казахстана на очередном заседании было рассмотрено два вопроса. Это комплексный план социально-экономического развития области Абай и готовность центральных и местных исполнительных органов к паводковому периоду 2023 года. После заседания члены Кабмина ответили на вопросы журналистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Будущее Абайской области до 2027 года

Общий объем инвестиций в Абайскую область на 2023-2027 годы по плану составляет 1,9 трлн тенге.

Как отметил министр национальной экономики Алибек Куантыров, в регионе запланировано строительство горно-обогатительного комбината. Намечено проведение широкомасштабной разведки и геологических изысканий для выявления полезных ископаемых. Предусмотрено строительство комбината по переработке мяса и мясопродуктов, две молочно-товарные фермы и две откормочные площадки. Для развития предпринимательства и туризма планируется строительство двух торгово-развлекательных центров, пятизвездочного гостиничного комплекса и базы отдыха на берегу озера Алаколь.

Также в планах строительство ТЭЦ-3, канализационно-очистных сооружений в Семее, Аягозе и Курчатове, реконструкция теплоисточников и пунктов, электроснабжения и водопроводных сетей.

«В области будут реализованы такие крупные проекты, как железнодорожный участок «Аягоз-Бахты-граница Китая», горно-обогатительный комбинат и промышленная разработка месторождения меди «Айдарлы», мясоперерабатывающий комбинат, «сухой» порт и логистический парк. Эффективное выполнение задач Комплексного плана обеспечит рост объемов промышленности и валовой продукции сельского хозяйства в 1,5 раза, инвестиций в основной капитал в 3,5 раза. В целом, регион получит новый импульс для качественного развития. Этот план должен раскрыть потенциал области, улучшить качество жизни его жителей. А главное – будет создано 14 тысяч рабочих мест», - подчеркнул Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

Фото: primeminister.kz

Подготовка к паводкам

В Кабмине признали, что полная готовность к паводковой ситуации в Казахстане не обеспечена. В зоне риска подтопления остаются 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и около 700 тысяч граждан.

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин раскритиковал подготовку ряда регионов к паводковому периоду.

В том числе неисполнение работ по очистке и укреплению берегов рек в Амолинской и Западно-Казахстанской областях, отсутствие либо недостаточную пропускную способность арычно-ливневых систем в Мангистауской, Алматинской, Абайской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях, а также в Астане и Алматы.

«Еще одной проблемой в паводковый период являются переливы и разрушения дорог, что ведет к перебоям движения транспорта и изоляции отдельных населенных пунктов. На сегодня по республике насчитывается 482 участка автомобильных и свыше 600 участков железных дорог, подверженных затоплениям», - сообщил министр.

Он отметил, ежегодно из-за переливов дороги затрудняется сообщение с поселком Ныгман в Карагандинской области. Акимат области данный вопрос ежегодно оставляет без должного внимания. Зная об этом, жители самостоятельно и заблаговременно готовят запасы продуктов и лекарств. Аналогичная ситуация постоянно складывается в районе села Ягодное Акмолинской области.

Повышает риски подтоплений и строительство домов на паводкоопасных участках. По республике в таких зонах находится 309 населенных пунктов, более 40 тысяч домов, в которых проживают более 160 тысяч жителей.

Как заявил глава МЧС, состояние гидротехнических сооружений в Казахстане вызывает особое опасение.

В стране насчитывается 1806 сооружений, из них 471 требует ремонта. Наибольшее количество из них в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Алматинской областях.

Требует решения проблема ремонта плотины 87 на канале имени К. Сатпаева в Павлодарской области, разрушение которой может повлечь подтопление 460 домов в двух населенных пунктах (Шидерты, Шикылдак) и перебои с водоснабжением Астаны и Караганды. В горах по всей Туркестанской области запасы снега больше нормы на 47-49 %, что может привести к подтоплению населенных пунктов в низовьях Сырдарьи.