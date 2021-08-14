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    Будни армии: стрельбы, походы, занятия по вождению боевых машин

    14 Августа 2021, 04:20

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 2 500 практических стрельб, свыше 1 000 занятий по вождению боевых машин и 80 полевых выходов проведено в воинских частях регионального командования «Запад» с начала этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основное внимание было сосредоточено на совершенствовании способов огневого поражения, повышении тактической маневренности, отработке новых способов действий войск с учетом опыта локальных войн и вооруженных конфликтов. А также на достижении личным составом установленных индивидуальных показателей. Увеличение интенсивности занятий по боевой подготовке является краеугольным камнем в повышении боеготовности воинского формирования и обучении личного состава», – рассказывает заместитель командующего войсками регионального командования «Запад» по боевой подготовке полковник Султан Дюсембинов.

    По его словам, в настоящее время воинские части проводят тактические учения в масштабе взводов и рот. Задействованы мотострелковые, танковые, артиллерийские, зенитные, разведывательные подразделения, а также подразделения морской пехоты. На учебных полигонах совершенствуют свои навыки специальные войска и подразделения материально-технического обеспечения.

    Следует отметить, что занятия проходят как в дневное, так и в ночное время.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Армия
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