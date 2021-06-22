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    Будет возобновлен турнир по мини-футболу среди СМИ, посвященный памяти С. Бердикулова

    22 Июня 2021, 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При поддержке Министерства информации и общественного развития РК пройдет республиканский турнир по мини-футболу, посвященный памяти основателя казахской спортивной журналистики Сейдахмета Бердикулова. Турнир состоится в Нур-Султане 27 июня в преддверии Дня работников средств массовой информации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство информации и общественного развития РК.

    Напомним, ставший традицией республиканский турнир является долгожданным событием для всех представителей СМИ. Однако, в связи с карантинными ограничениями в прошлом году проведение турнира было приостановлено.

    В этом году, отдавая дань памяти Сейдахмету Бердикулову и для расширения сотрудничества между представителями отечественных СМИ, МИОР РК решило возобновить проведение турнира при содействии общественного фонда BAQ liga.

    Первый турнир по мини-футболу был организован в 1994 году после смерти писателя. В этом году он будет проводиться в 23-й раз.

    В рамках турнира команды будут разделены на несколько групп (по 4 в каждой). Две лучшие команды из каждой группы выйдут в следующий раунд, после чего победители перейдут в плей-офф.

    Напомним, ставший традицией турнир, получил республиканский статус и является долгожданным событием для всех представителей СМИ. Однако, в связи с карантинными ограничениями в прошлом году проведение турнира было приостановлено.

    В этом году, отдавая дань памяти Сейдахмету Бердикулову и для расширения сотрудничества между представителями отечественных СМИ,

    Министерство информации и общественного развития РК решило возобновить проведение турнира при содействии общественного фонда BAQ liga.

    «Несомненно, физическая культура имеет важную роль в жизни каждого человека, и работники СМИ не исключение. Проводя такие мероприятия, мы отдаем дань уважения известным коллегам, которые внесли огромный вклад в развитие отрасли информации», – отметила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

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