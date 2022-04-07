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    Будет уместно проводить расследование в рамках ООН - Маулен Ашимбаев о ситуации в Буче

    7 Апреля 2022, 13:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев высказал свое мнение касательно ситуации в украинской Буче, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я думаю, что в рамках международных организаций, в масштабах ООН будет создана комиссия. Будет правильным, если эта комиссия объективно соберет всю информацию со всех сторон, будет встречаться с населением, выедет туда и передадут сведения международному сообществу», - сказал журналистам в кулуарах Маулен Ашимбаев.

    «В рамках вопросов, как это произошло, почему это произошло, необходимо разобраться с участием международных организаций. Считаю, что здесь будет уместно не поддаваться эмоциям, не выдвигать обвинений, а проводить расследование в рамках ООН», - считает спикер Сената.

    Как отметил Маулен Ашимбаев, существуют как международные конвенции, так и международные договоры.

    «Здесь, безусловно, будет правильно организовать соответствующую работу под эгидой ООН. Лучше всего будет запросить и получить официальную позицию Казахстана в Министерстве иностранных дел», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ООН Россия Украина Маулен Ашимбаев
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