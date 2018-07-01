Будет стаж, будет и пенсия - интервью с вице-министром Светланой Жакуповой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В обществе сегодня активно обсуждаются вопросы пенсионного обеспечения в связи с поправками, внесенными в соответствующее законодательство. О том, какие именно изменения были введены в части уплаты обязательных пенсионных взносов, в интервью «Казахстанской правде» рассказала вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

- Светлана Кабыкеновна, сейчас очень много вопросов возникает у так называемых фрилансеров, с каких доходов надо платить пенсионные взносы в ЕНПФ. Как вы думаете, почему этот вопрос стал таким актуальным?



- Сегодня вопросы, связанные с самостоятельной занятостью, вызывают большой интерес. С одной стороны, у государства, которое шаг за шагом регламентирует эту сферу, с другой - у граждан, которые все чаще выбирают свободную трудовую деятельность.



Особенно это характерно для молодежи, которая предпочитает работать в условиях гибкого графика, не привязанного к одному работодателю, и в интересующей их области. Поэтому и любые законодательные изменения в этой сфере вызывают вполне понятный интерес.



В частности, и в социальных сетях, и в адрес министерства задавались вопросы о том, что меняется для этой категории граждан. Звучала и непроверенная информация, что изменения в закон якобы будут затрагивать доходы граждан от продажи личного имущества.



- Но это ведь не так?



- Безусловно, обязательные пенсионные взносы не уплачиваются с доходов от продажи личного движимого и недвижимого имущества, включая личный автотранспорт и собственное жилье.



Изменения касаются физичес­ких лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера. С июля нынешнего года они должны будут осуществлять уплату обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд в свою пользу.



Что подразумевается под доходами? К примеру, для работника предприятия - это его заработная плата, для индивидуального предпринимателя - доход, полученный непосредственно от предпринимательской деятельности, для частных нотариусов - доходы от оказанных ими услуг. Пенсионные взносы перечисляются в размере 10% от ежемесячного дохода.



- А фрилансеры?



- Конечно, это касается и граж­дан, которые выполняют определенные виды работ или услуг на основании возмездных договоров (так называемые договоры гражданско-правового характера). Закон распространяется на них. Что касается механизма, регулирующего порядок осуществления взносов, сроки и доходы, с которых они будут уплачиваться, то его определение относится к компетенции Правительства Республики Казахстан.



В соответствии с пунктом 114 регламента Правительства Рес­публики Казахстан Министерством труда и социальной защиты подготовлены соответствующие изменения в постановление Правительства. Документ должен быть внесен на утверждение Правительства в течение двух месяцев со дня принятия Закона.



Проект на сегодня проходит процедуру согласования. В этот процесс включены Министерство национальной экономики, а также Комитет государственных доходов Министерства финансов в части закрепления видов работ и услуг, требующих уплаты обязательных пенсионных взносов физическими лицами, получающими доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является осуществление работ или оказание услуг.



- И в завершение буквально одним словом, на что направлены эти изменения?



- Принятые поправки направлены в первую очередь на обеспечение социальной защиты граждан, оказывающих работы и услуги в рамках гражданско-правовых договоров, и предоставляют им возможность участия в накопительной пенсионной системе для увеличения трудового стажа, который будет учтен при назначении государственной базовой пенсии и размера пенсионных накоплений.